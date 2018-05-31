Украинского консула в Гамбурге уволили за антисемитские высказывания

Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30 мая.

Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца за нарушение присяги государственного служащего, связанное с его антисемитскими высказываниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины в связи с сообщениями, которые приобрели значительный резонанс, по поводу действий консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

"Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел Министерства иностранных дел Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия В.И.Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТорт с надписью "Mein Kampf": Ельченко призвал не судить об Украине по консулу-антисемиту

В связи с этим сказано, что "комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы".

Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы издан 30 мая 2018 года.

"Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, ранее консула Украины в Гамбурге Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских высказываниях.

Представитель МИД Марьяна Беца отмечала, что украинское внешнеполитическое ведомство всегда осуждало любые проявления антисемитизма, дискриминации, все формы ксенофобии и никогда не допускало этого явления среди своих сотрудников. В ситуации с Марущинцом она пообещала, что в МИД тщательно разберутся и сделают выводы на будущее.