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Более 40 тысяч человек стали жертвами российской агрессии против Украины - МИД

17:58, 16 декабря 2019
Политика
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МИД Украины / REUTERS

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Об этом говорится в заявлении МИД по случаю 45-й годовщины резолюции Генассамблеи ООН 3314 (XXIX) «Определение агрессии». В частности, отмечается, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия России в Крыму и на Донбассе как акт агрессии.

"Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генассамблеи ООН 3314 (XXIX) «Определение агрессии», принятой 45 лет назад", - заявили в МИД.

Отмечается, что этот знаковый консенсус о необходимости универсального соблюдения целей и принципов Устава ООН был развит в 2018 году путем задействования Кампальских поправок к Римскому уставу 1998 года, согласно которым компетенция Международного уголовного суда была распространена на преступления агрессии.

"Военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, частях Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и являются следствием международного вооруженного конфликта, развязанного Российской Федерацией против Украины 20 февраля 2014 года", - отмечается в заявлении.

Также украинские дипломаты отмечают, что "вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое, по подсчетам международных организаций, достигло более 40 тыс. человек, из них более 14 тыс. - погибшие, 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами».

В то же время украинские дипломаты уверяют, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию Крыма и Севастополя, с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей.

Также в МИД выражают благодарность международным партнерам за четкую и консолидированную позицию относительно неизменности статуса АР Крым и Севастополя как неотъемлемой составляющей части Украины, а также за позицию о необходимости мирного урегулирования международного вооруженного конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку международного сообщества в противодействии вооруженной агрессии РФ и реализации международно-правовой ответственности РФ за вред, причиненный Украине, ее гражданам и юридическим лицам", - подчеркивают украинские дипломаты.

"В Украине убеждены, что совместные усилия по преодолению самого вызова миру, безопасности и международному правопорядку со времени окончания Второй мировой войны на территории Европы позволят в обозримой перспективе восстановить территориальную целостность Украины и нарушенные права ее граждан", - отметили в МИД.

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Теги: #Россия#война