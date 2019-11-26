Украина выполнила все необходимые условия для встречи в «нормандском формате» - секретарь СНБО

В то же время Украина ожидает встречных шагов России во время переговоров, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы 9 декабря состоялся саммит в «нормандском формате».

Как сообщила пресс-служба СНБО, об этом он сказал во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Секретарь СНБО Украины поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности в рамках «нормандского формата», в котором Франция играет ведущую роль.

По его словам, Украина приложила все усилия к успешному проведению этой встречи: осуществлен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открыт мостовой переход в Станице Луганской.

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«Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в «нормандском формате» состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов России во время переговоров», - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в «нормандском формате» достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

«13 тысяч человеческих жертв этой войны - факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну», - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также выразил мнение, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контрпродуктивным и будет стимулировать РФ оказывать давление на Украину.