Арахамия: никаких вопросов по поводу продления действия закона об особом статусе Донбасса нет

Председатель фракции «Слуга народа» считает, что закон не поддержат «Голос» и «Батькивщина».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уверяет, что никаких вопросов по поводу продления действия закона об особом статусе в отдельных районах Донбасса нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, объявлен ли перерыв в заседании Верховной Рады из-за соответствующего законопроекта.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему сейчас "нет смысла" менять закон об особом статусе ОРДЛО

«Нет, нет никаких вопросов по поводу продления особого статуса. Большинство фракций вчера на встрече поддержали. Не все. Я думаю, что «Голос» не будет голосовать, и не будет голосовать «Батькивщина», а все остальные говорят, что будут голосовать. Посмотрим это на табло», - отметил Арахамия.