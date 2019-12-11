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Трамп заявил о готовности немедленно подписать оборонный бюджет США с расходами на помощь Украине

21:33, 11 декабря 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

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Такое заявление американский лидер сделал в Twitter. Соответствующее сообщение появилось и в Twitter Белого дома.

"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал президент в соцсети.

В свою очередь, «Голос Америки» сообщает, что законопроект о бюджете предусматривает, среди прочего, предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины. Инициатива включает летальную военную помощь а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности – береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте "Северный поток 2", а также в проекте "Турецкий поток".

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Теги: #Трамп#США