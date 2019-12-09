Bloomberg: Украинцам в печенках сидит Трамп и его импичмент

Украинским политикам и рядовым гражданам не нравится, что их страну вспоминают в контексте американской политической драмы.

У президента Украины Владимира Зеленского уже появляется привычка быть готовым к вопросам о Дональде Трампе. На брифинге во время недавнего тура по Балтийскому региону он перебил переводчика, который озвучивал вопрос местного репортера.

«Даже не зная ваш красивый язык, я понял. Мы сейчас в Эстонии. Но, к сожалению, всех интересует, что случилось с Трампом. Я заинтересован в отношениях между нашими странами. Честно, мне не нравится комментировать эту историю», - ответил украинский лидер.

Зеленский может отбрасывать частые запросы о американськой политической драме. Но это не означает, что для политического неофита, который все еще привыкает к своей новой работе, это комфортная ситуация, - пишет Bloomberg. Каждый день поступают напоминания, что Украина в центре процедуры импичмента в США. Речь идет не только о частом упоминании страны или Зеленского. Трамп, к примеру, на прошлой неделе сделал это 12 раз на Twitter. Корреспонденты из Вашингтона массово заполонили Киев в отчаянном поиске следующего раздела американского скандала.

Читайте такжеPolitico: Трамп теперь уверяет, что просил у Зеленского помочь США

До этого времени в мире об Украине говорили как о стране, которая погрязла в войне с Россией с 2014 года после аннексии Крыма. Теперь американское телевидение и некоторые конгрессмены называют ее рассадником коррупции и грязных дел. О ней говорят как о чудаке, даже пародии. Тот факт, что Зеленский раньше был комедийным актером, тоже тема для частых разговоров. И ничто не указывает на возможность, что это скоро прекратится. На прошлой неделе Комитет по вопросам разведки Палаты представителей в рамках процедуры импичмента пришел к выводу, что Трамп превысил свои полномочия, подорвал национальную безопасность и потом пытался это скрыть. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запустила историческое голосование об импичменте Трампа с быстрым графиком. Все может закончиться еще до Рождественских праздников.

В центре процедуры лежит попытка Трампа во время телефонного разговора с Зеленским 25 июля использовать как рычаг влияния обещанную встречу в Белом доме, а также военную помощь на 400 миллионов долларов, чтобы заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Последний собирается стать соперником Трампа в президентской гонке.

В воскресенье президент США снова написал на Twitter о сыне Байдена и его работе на газовую компанию в Украине. Он утверждал, что его назначение было коррумпированным. Но никаких твердых подтверждений этому пока не появилось. Если же включить украинские телеканалы, то тему импичмента в США там еле вспоминают. Такая же тишина в социальных сетях и еженедельных газетах. Кажется, украинцы соблюдают стоическое равнодушие. Недавно опрос в отношении Зеленского включал 25 вопросов: от войны на востоке Украины до приватизации. Был даже вопрос о исторических разногласиях с Польшей. Но тема импичмента в США не была упомянута.

Читайте такжеWashington Post: Украина не такая коррумпированная, как говорит Трамп

По словам президент Американской торговой палаты в Киеве Энди Хандера, несмотря на то, что Украина получила большее внимание американских СМИ, «чем любая страна могла бы себе представить», американские фирмы процветают на украинском рынке. Но даже если так, для украинских политиков отвлечение на такое внимание становится утомительным.