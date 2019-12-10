В МИД прокомментировали принятие Генассамблеей ООН резолюции против милитаризации Крыма

В ООН призвали Российскую Федерацию вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.

Поддержанная Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций обновленная резолюция против милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей Россией станет важной составляющей усилий по деоккупации полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность всем государствам, которые поддержали одобрение 9 декабря 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

В МИД заявили, что «резолюция показала глубокую обеспокоенность международного сообщества продолжающимися действиями РФ по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений».

Украинские дипломаты отметили, что такие действия России угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также могут иметь негативные долгосрочные экологические последствия.

Читайте такжеРФ, Беларусь, Китай: какие страны не поддержали резолюцию ООН по оккупированному Крыму (список)

Также, отметили в МИД, в ООН приветствовали освобождение Россией 24 членов экипажей трех кораблей ВМС Украины, но из-за возвращения кораблей Украины в ненадлежащем состоянии Ассамблея призвала Россию безотлагательно и без каких-либо условий вернуть их оборудование и вооружение.

Вместе с тем, международное сообщество подтвердило четкую позицию о недопустимости несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров, а также призвало РФ прекратить попытки распространить свою юрисдикцию над ядерными объектами и материалами в Крыму.

«Обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины по деоккупации временно оккупированных территорий нашей страны, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей», - подытожили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. За резолюцию проголосовали 63 страны - члена ООН, против - 16 и воздержались - 66.