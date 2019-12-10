В Кремле заявили, что включение переселенцев с Донбасса Трехстороннюю контактную группу необходимо согласовать с боевиками

Ранее президент Владимир Зеленский предложил включить переселенцев с оккупированных территорий Донбасса к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

В Кремле заявили, что включение переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы необходимо согласовать с боевиками.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ о предложении президента Украины Владимира Зеленского приобщить переселенцев к работе Минской группы.

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«Есть трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать», - отметил Песков.

По его словам, большая часть вопросов, которые обсуждались вчера на встрече лидеров стран «нормандского формата», были вопросы, которые также «непосредственно касаются позиции самопровозглашенных республик».

«И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное - без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Париже после встречи в «нормандском формате» Зеленский заявил, что считает целесообразным, чтобы переселенцы с оккупированных территорий Донбасса присоединились к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.