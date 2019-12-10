В Кремле прокомментировали разговор Путина с Зеленским во время встречи лидеров "нормандской четверки"

Пресс-секретарь Путина отметил, что личная встреча в формате тет-а-тет между Зеленским и Путиным была, но она была краткой.

Кремль надеется на конструктивное общение с Киевом, несмотря на то, что на переговорах в Париже президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин заявили о несогласии друг с другом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа. Это было первое знакомство двух президентов, и это было деловое общение, прагматичное общение, открытое. Стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов», - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое впечатление на Путина произвел Зеленский, и является ли он, по мнению Кремля, договороспособным человеком.

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Как подчеркнул Песков, Москва надеется, что эта беседа стала хорошим продолжением «телефонного знакомства», которое имело место, и это станет хорошим началом для конструктивного общения «во имя решения тех сложных проблем, которые стоят сейчас между Москвой и Киевом в плане как двухстороннего сотрудничества, так и урегулирования на юго-востоке».

«О большем сейчас говорить не приходится. Многое зависит от выполнения того, что страны должны выполнять. Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь он высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что личная встреча в формате тет-а-тет между Зеленским и Путиным была, но она была краткой.