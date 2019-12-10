Журналисты узнали, что СБУ нашла во время обысков в охранной службе Медведчука (видео)

Недавно СБУ обыскала охранную службу кума Путина Виктора Медведчука.

Охранную службу «Шторм», которая лично охраняет Медведчука и в Раде, и дома обыскала СБУ.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

«Боевики Медведчука» вроде продавали распечатки из разговоров высокопоставленных чиновников и бизнесменов, однако не на камеру силовики рассказали, что нашли еще "нечто очень интересное".

"Устройства спецпрослушивания, которые очень похожи на те, что использует российская ФСБ. Если докажут - это веские доказательства сотрудничества Медведчука со спецслужбами Кремля",- говорится в сюжете.

Читайте такжеКум Путина "засветил" в Раде дорогие часы - журналист (видео)

Эксперты отмечают, что подобное оборудование может быть лишь у серьезных силовых структур и его использование частными фирмами незаконное. Также источники отмечают, что задержали личного охранника Медведчука и предъявили ему подозрение.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря СБУ провела обыски в офисе частной охранной фирмы "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера "Оппозиционной платформы – По жизни" Виктора Медведчука.