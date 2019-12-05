СБУ проводила обыски в охранной фирме Медведчука, задержан один из личных охранников

В СБУ рассказали, что сотрудники частной охранной компании вели незаконное прослушивание и видеонаблюдение и за денежное вознаграждение сбывали информацию с ограниченным доступом.

СБУ провела обыски в офисе частной охранной фирмы "Шторм", которая принадлежит соратникам лидера "Оппозиционной платформы – По жизни" Виктора Медведчука.

В частности, работники частной детективной охранной компании за денежное вознаграждение сбывали информацию с ограниченным доступом, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники также проводили негласные мероприятия, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные из закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение. Проведены обыски, в частности на улице Васильковской 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и по местам жительства фигурантов производства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСледственные действия в офисах на Большой Васильковской не касаются Медведчука и его партии – СБУ

В СБУ также добавили, что сейчас одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Продолжается досудебное следствие по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как отмечает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по указанному СБУ адресу находится офис охранной фирмы "Шторм", которая, по информации журналистов, принадлежит соратникам Виктора Медведчука Ивану Бойченко и Виктору Черному.

Как добавляет журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook, агентство "Шторм" обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы - По жизни".

"Задержан один из основателей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука. Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, которая используется для сбора информации", - написал Бутусов.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители проводят следственные действия в офисе главы политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.