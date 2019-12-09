В ЕС надеются на мирное урегулирование конфликта на Донбассе после "нормандского саммита"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности считает, что участники саммита должны использовать положительный импульс последних достижений для урегулирования ситуации.

В Евросоюзе надеются, что саммит лидеров "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии) станет еще одним шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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"Мы также затронули вопрос Украины и саммита «нормандской четверки», который проходит прямо сейчас в Париже, когда мы разговариваем. Я думаю, что мы имеем положительный импульс, который должен быть использован. Было определенное улучшение - разведение (сил и средств), и я надеюсь, что сегодняшний саммит станет еще одним шагом на пути к устойчивому и мирному урегулированию конфликта», - заявил Боррель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнения Минских договоренностей.