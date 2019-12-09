Под стенами Офиса президента собираются активисты (видео)

Сейчас возле ОПУ находится несколько десятков участников акции, на Банковой продолжают стоять установленные вчера палатки нескольких политических сил и общественных организаций.

Под стенами Офиса президента Украины проходит акция «Высадка на Банковой».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле Офиса президента находится несколько десятков участников акции, а также десятки полицейских, нацгвардейцев и представителей полиции диалога.

Кроме того, на Банковой продолжают стоять установленные вчера палатки нескольких политических сил и общественных организаций.

Как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в настоящее время под Офисом президента находятся правоохранители, которые следят за порядком, но их количество меняется в зависимости от количества участников акции - чем больше людей приходит, тем больше правоохранителей передислоцируют под здание Офиса президента.

Шевченко отметил, что сейчас под Офисом президента организован пропускной режим с пунктами проверки вещей и рамками с металлодетекторами, чтобы на акцию участники не проносили запрещенных и опасных предметов.

Однако, по его словам, допуск на Банковой свободный.

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Как сообщал УНИАН, приуроченная к саммиту «нормандской четверки», который состоится сегодня, акция «Высадка на Банковой» началась 8 декабря, несколько ее участников провели под Офисом президента всю ночь. Организаторы акции заявили о намерении находиться возле ОПУ минимум до объявления результатов саммита. Таким образом они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.