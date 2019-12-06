На незаконно осужденного в РФ украинца Якименко оказывается психологическое давление – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека призывает свою российскую коллегу Москалькову безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена тем, что на незаконно осужденного в России украинца Владимира Якименко оказывается психологическое давление.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

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"Реакция на мое обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой - психологическое давление на Владимира Якименко, который незаконно содержится в «ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области», что является очередным нарушением его прав", - говорится в сообщении.

Она сообщила, что 5 декабря 2019 года к Якименко приезжал прокурор Саратовской области с целью проверки соблюдения прав осужденного.

"Однако вместо всестороннего изучения обстоятельств нарушения прав нашего соотечественника, прокурор заставил его подписать документ, в котором указывается, что ранее изложенные им факты нарушения прав не соответствуют действительности", - написала Денисова.

Она отметила, что "сотрудник правоохранительных органов угрожал Владимиру Якименко новым обвинением в совершении преступления за его обращение ко мне".

"Призываю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины, а именно содействия в обеспечении надлежащих условий содержания и безопасности осужденного украинца", - заявила Денисова.

Также она призвала комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и президента Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера способствовать визитам представителей международных гуманитарных организаций, а также представителей делегации МККК в Российскую Федерацию к Якименко с целью проведения беспристрастного и объективного мониторинга состояния обеспечения его прав и состояния здоровья.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Денисова призвала Москалькову способствовать оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в РФ украинцу Якименко. По данным омбудсмена, украинец страдает от боли в животе и ключице, имеет проблемы с зубами, а работники колонии применяют к Якименко физическое насилие.