"Не устанавливает баланс": Венецианская комиссия нашла недостатки в украинском языковом законе

Комиссия призывает украинские власти отложить внедрение положений закона о языке до тех пор, пока не будет принят закон о национальных меньшинствах.

Европейская комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) считает, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не устанавливает должного баланса между украинским и языками меньшинств

Об этом УНИАН сообщили в Венецианской комиссии.

Эксперты по конституционным и правовым вопросам ВК пришли к заключению, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не обеспечивает установление баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

По их мнению, необходимо достичь должного баланса в языковой политике Украины, чтобы языковой вопрос не стал источником межэтнического напряжения в стране.

"До сих пор власти не смогли этого сделать также в последнем законе о государственном языке", - заявили эксперты ВК и отметили, что это является основным заключением, одобренным Венецианской комиссией сегодня.

Вместе с тем, они признали, что в Украине языковая политика является чрезвычайно сложным, чувствительным и очень политизированным вопросом, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией.

"Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость содействия в применении украинского как государственного языка", - говорится в заключении.

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Также отмечается, что по этой причине похвальным является тот факт, что закон о государственном языке в Украине предусматривает положительные меры и, в частности, он обязывает государство обеспечивать каждого украинского гражданина возможностями осваивать язык благодаря системе образования, организовывать свободные языковые курсы и обеспечивать доступ к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке.

Кроме того, эксперты приветствуют тот факт, что в нескольких сферах закон обеспечивает применение языков меньшинств одновременно с государственным языком, ссылаясь на ожидаемый закон о меньшинствах.

"Однако закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя его должны были разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы гарантировать необходимый баланс с самого начала. Эксперты Совета Европы призывают Украину подготовить без неоправданных задержек закон о меньшинствах и рассмотреть отсрочку реализации положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу, до тех пор, пока не будет принят закон о меньшинствах", - отметили в ВК.

Также предлагается, чтобы украинские власти пересмотрели закон о государственном языке и подготовили закон о национальных меньшинствах в консультациях со всеми заинтересованными сторонами, особенно представителями национальных меньшинств и коренных народов.