Президент Казахстана сделал новое заявление об Украине: вспомнил Донбасс

Токаев выразил поддержку "нормандскому формату".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал новое заявление об Украине, прокомментировав урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе визита в Германию, передает телеканал "Хабар-24".

По его словам, решать ситуацию на востоке страны следует в "нормандском формате". Кроме того, он отметил, что Казахстан готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы.

"Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в "нормандском формате", - сказал Токаев.

Говоря о предстоящей встрече в Париже, президент Казахстана пожелал удачи, заявив, что с Украиной его страну связывает дружба и сотрудничество.

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"Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму, аннексией. Из-за этих слов МИД Украины вызвал посла Казахстана на разговор.