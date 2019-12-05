МИД вызвал посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

С дипломатом уже провели встречу.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента страны, в котором тот отрицал аннексию Крыма Россией.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве отмечают, что во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно состояния и перспектив отношений между странами, а также взаимодействия в международных организациях. В частности, украинская сторона выразила послу обеспокоенность позицией Казахстана относительно аннексии полуострова.

В МИД добавили, что по итогам встречи стороны подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

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Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что "произошло в Крыму, аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в мудрость российского руководства".