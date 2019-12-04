Президент Казахстана про Крым: мы не считаем это аннексией

Токаев добавил, что от начала «верили в мудрость, порядочность российского руководства».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает, что Россия аннексировала Крым.

Об этом он рассказал в интервью DW.

На вопрос журналистов, было ли напугано правительство Казахстана событиями в Украине и аннексией Крыма, Токаев ответил, что не считает это аннексией.

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«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – очень тяжелое слово по Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было. Поскольку у нас, как я уже говорил, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией», – сказал казахский лидер.

Токаев добавил, что от начала «верили в мудрость, порядочность российского руководства».

«Хочу напомнили, что Минские соглашения начали по инициативе Нурсултана Назарбаева (президента Казахстана – УНИАН). Правда, он тогда предлагал Астану, но из-за логистики и удаленность решили провести переговоры в Минске. На сегодня Минские договоренности, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести к урегулированию так называемого украинского конфликта», – подчеркнул Токаев.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии «Единая Россия» и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.