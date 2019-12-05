Нардеп готова опубликовать переписку, спровоцировавшую драку в Раде

Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук говорит, что готова опубликовать переписку, в которой ее оскорбил коллега по фракции Гео Лерос, что позже привело к его конфликту с однопартийцем Максимом Бужанским.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Это чат, в котором присутствую не только я, не только он, там наши коллеги. И я, наверное, обнародую такую переписку. Такие скрины у меня есть, потому что и спикер фракции видел, и знакомились, и также поддержали меня в том, что это не достойное поведение и недостойное обращение", - сказала Верещук.

"Если господин Лео Герос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры, не понимает в чем суть и в чем обида, то мне тогда трудно понять, что он вообще делает как руководитель подкомитета, который должен показывать тренды, как должна была бы выглядеть культура в парламенте", - добавила Верещук.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за нардепа Ирины Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.