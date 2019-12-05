В Верховной Раде подрались "слуги народа" Бужанский и Лерос - нардеп (фото, видео)

По словам Гончаренко, депутатам от «Европейской солидарности» пришлось разнимать дерущихся.

В Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции «Слуга народа» - Максимом Бужанским и Гео Леросом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил журналистам.

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По его словам, «на галерке, где они (фракция «Слуга народа» - УНИАН) отсадили всю оппозицию, и там сидит «Европейская солидарность», вдруг началась «гражданская война» внутри «Слуги народа»: один слуга начал драться с другим слугой - Бужанский и Лерос».

Как сказал Гончаренко, ему не известно, что между собой не поделили эти народные депутаты.

«Я не знаю деталей, но факт остается фактом, что такое произошло», - сказал он и добавил, что депутатам от «Европейской солидарности» пришлось разнимать дерущихся.

На вопрос журналистов, почему представители «Европейской солидарности» разнимали этих двух депутатов, Гончаренко ответил: «Потому что мы за то, чтобы в Верховной Раде была работа, а не драки».

«Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает, то, конечно, причины есть. Но пусть это делают как минимум не на наших местах: где-то впереди, ближе к Разумкову, там себе и дерутся», - заявил Гончаренко.