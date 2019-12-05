По словам главы государства, сильная армия делает позицию любой страны увереннее и крепче.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет временно оккупированные территории дипломатическим путем.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.

По его словам, весь мир видит, что Украина действительно хочет мира. «Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев», - отметил Зеленский.

«Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче», - добавил президент.