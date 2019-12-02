Посол Венгрии Иштвана Ийдярто 2 декабря был вызван в МИД Украины.

МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины.

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"Было отмечено о неприемлемости его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО. Вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.

Напомним, ранее Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина – НАТО из-за якобы нарушения Украиной прав венгерского меньшинства.