МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии
МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В ведомстве отметили, что Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины.
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"Было отмечено о неприемлемости его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО. Вручена нота протеста", - говорится в сообщении.
"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.
Напомним, ранее Иштван Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина – НАТО из-за якобы нарушения Украиной прав венгерского меньшинства.