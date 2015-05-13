Скончался бывший заместитель Колобова - СМИ

Бывший заместитель министра финансов Украины Юрия Колобова Владимир Коцюба скончался в Киеве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Ему было 44 года. Он занимал указанную должность с января по март 2014 года. До этого Коцюба был директором департамента финансовой политики министерства.

По данным собеседника "Апострофа", он скончался от инсульта. Вместе с тем, эта информация не подтверждена официально.

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Коцюбу похоронили 11 мая в селе Пирново Вышгородского района Киевской области. На похоронах, кроме родственников, были также его коллеги по работе.

Как сообщалось, экс-министр финансов Юрий Колобов в марте был задержан в Испании. Украина объявила его в розыск, в частности, по делу "Укртелекома".

После задержания Колобова в Испании бывший глава Интерпола в Украине Кирилл Куликов заявлял, что в случае экстрадиции в Украину экс-министра могут убить.

С 2011 до 2014 года Коцюба занимал должности председателя правления и советника председателя правления ПАО "Терра Банк".