Испанская жандармерия обнародовала видео задержания Колобова

Колобов, который в 2012-2014 годах был министром финансов Украины, был задержав в Испании 3 марта. Он проживал с августа 2014 года "в собственном особняке в эксклюзивном поселке в районе Альтеа", где обосновались состоятельные люди со всего мира, включая россиян и украинцев.

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Ранее, 12 января, Интерпол объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников. Среди них - и экс-глава Минфина Юрий Колобов.