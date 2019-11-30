Зеркаль: Зеленский хочет мира с РФ и будет демонстрировать это на "нормандской" встрече

Однако, замглавы МИД заявила, что не верит в добрые намерения России.

Глава государства неоднократно заявлял, что стремится достичь мира с Российской Федерацией. Именно это он и собирается демонстрировать на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".

Для Зеленского мир с Россией – это возвращение всех пленных украинцев, прекращение огня. Об этом в интервью DW рассказала украинская дипломатка Елена Зеркаль. Она на днях подала заявление на увольнение с должности заместителя министра иностранных дел.

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"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров", – подчеркнула она.

Такие стремления главы государства Зеркаль считает целесообразными, но имеет и свое мнение о ситуации. Говорит, что просто не верит в подлинность намерений президента РФ.

"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – говорит она.

Как сообщал УНИАН, встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Напомним, ранее заместитель руководителя Министерства иностранных дел, которая занимается международными судами, Елена Зеркаль подтвердила свое намерение вскоре уйти в отставку и наличие связи между этим решением и внешней политикой президента Владимира Зеленского. 28 ноября она официально написала заявление на увольнение.