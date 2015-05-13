В МВД решили отказаться от нашумевшей идеи презумпции правоты полицейского
Нормы о презумпции правоты полицейский не будет в новом законодательстве, регулирующем деятельность правоохранительных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.
“Презумпция правоты полицейского имела в виду, что нарушитель должен сначала подчиняться требованиям полицейского, а затем их обжаловать. Но большинство журналистов и часть экспертов поняли это так, что отменяется презумпция невиновности. Это не так. Но чтобы снять эту спекулятивную норму на фоне общего недоверия к органам внутренних дел, мы решили убрать эту норму. Повысим доверие к полицейским и тогда вернемся к повышению прав полицейского", - сказал Аваков позже в комментарии журналистам.
Читайте такжеАвтомобилям волонтеров, МВД и Нацгвардии будут выдавать временные номера
Как сообщалось, ранее Аваков выступал за презумпцию правоты полицейского. Однако эта идея вызывает большой общественный резонанс.