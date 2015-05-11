13-14 мая в Анталии состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров иностранных дел НАТО, передает ТАСС.

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"Украина наш важный партнер. В Анталье пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МИД Украины, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 мая примет участие в ежегодных мероприятиях НАТО на уровне руководителей внешнеполитических ведомств в Анталье.

В рамках этих мероприятий будет проведено заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Заседание Комиссии Украина-НАТО будет посвящено обсуждению актуального состояния политико-безопасностной ситуации в Украине, графика интенсивного политического диалога на ближайшую перспективу, а также дальнейших путей развития сотрудничества между Украиной и Альянсом с целью поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, восстановления ее обороноспособности, а также боеготовности и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

По результатам заседания Комиссии Украина-НАТО планируется принять совместное заявление.