Интерактивная карта захваченных оккупантами украинских предприятий в Крыму

Информационно-аналитический центр Info-Light создал интерактивную карту захваченных оккупантами украинских предприятий.

Данная интерактивная карта визуализирует 50 предприятий аннексированного Крыма, которые были рейдерски захвачены новой оккупационной властью, с кратким описанием процесса так называемой национализации.

Читайте также"Самооборона Крыма" попыталась захватить Бахчисарайский споживсоюз, который объединяет более 100 предприятийВсего, по данным организации Free Crimea, общее количество захваченных объектов превысило отметку в четыре тысячи предприятий и организаций. Потери от рейдерского захвата, с последующей незаконной национализацией властями Крыма, только одного офиса Киевстара с оборудованием в г.Симферополь компания оценила в 13 миллионов долларов.

Среди «национализированных» оказались крупные предприятия, имеющие стратегическую важность для региона – ГАО Черноморнефтегаз, ПАО «Массандра», ПАО «Укртелеком», ООО «Південморсервіс», ПАО "Крымхлеб", «Севастопольский морской завод», принадлежащий Петру Порошенко и другие. Также национализировано более 40 филиалов и подразделений Приватбанка, 36 заправок группы Приват, ПАО "ДТЭК Крымэнерго", телекоммуникационную группу VEGA, все имущество Киевстара.