САП направила в суд обвинение экс-главы НАПК Корчак в недекларировании своего авто

В декларации за 2016 год Корчак не указала информацию о пользовании автомобилем, который был приобретен за 544,39 тыс. грн ее близким лицом.

В суд передано дело по обвинению экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в недекларировании информации об автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в 2016 году близким лицом указанного должностного лица НАПК был приобретен автомобиль за 544,39 тыс. грн. Фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании должностного лица и ее мужа. Однако в декларации за 2016 год чиновник НАПК не указала информацию о пользовании указанным автомобилем.

САП направила обвинительный акт по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 28 октября источник в правоохранительных органах сообщил агентству УНИАН, что подозрение в недекларировании сведений об автомобиле вынесено бывшему председателю НАПК Наталье Корчак.

Корчак занимала должность председателя НАПК с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года.