ГПУ передала все свои дела в ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию

С 21 ноября Генпрокуратура теряет право осуществлять досудебное расследование.

Генеральная прокуратура Украины передала все свои дела в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Национальную полицию.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, который транслировался на странице ГПУ в Facebook.

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По его словам, сегодня последний день, когда органы прокуратуры имеют полномочия осуществлять досудебное расследование. С завтрашнего дня, 21 ноября, Генпрокуратура теряет такое право.

В связи с этим ГПУ передает дела в другие правоохранительные органы.

"Мы передали практически все уголовные производства. Большинство в ГБР, большая часть в НАБУ, Нацполицию и СБУ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после 20 ноября 2019 года прокуроры не будут вести досудебное расследование, но будут продолжать организовывать и координировать следствие.