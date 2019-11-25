Говорили о газе и кораблях: Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Путин и Зеленский затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

25 ноября состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах. Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - сообщает пресс-служба президента Украины.

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Был ли разговор относительно Донбасса и будущей встречи в "нормандском формате", украинская сторона не сообщает. В то же время в Кремле это подтвердили.

"С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в "нормандском формате" по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отметили в пресс-службе Кремля.

Там также подтвердили разговор о возврате трех кораблей, а также относительно будущего транзита российского газа по территории Украины, а также прямых поставок газа Украине.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.