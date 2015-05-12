Балога назвал всеукраинский референдум единственным решением конфликта на Донбассе

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

По его мнению, перед тем, как подписывать какие-либо документы, нужно спросить у украинцев из Чернигова, Луцка, Ивано-Франковска, Закарпатья, хотят ли они жить в одной стране с «широчайшим» автономным образованием «ДНР-ЛНР».

Также политик считает, что перед тем, как начинать конституционную реформу, нужно спросить у украинцев в Одессе, Николаеве, Харькове, Днепропетровске, поддерживают ли они унитарный государственный строй и украинский язык в качестве единственного государственного.

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«Уверен, больше 50% скажут - «да» и это подтверждают социологические исследования. Тем не менее, такой референдум нужен для того, чтобы никто из Москвы или Парижа не надиктовывал нам целые статьи Конституции», - отметил народный депутат.

Он убежден, что если бы мы провели такой референдум год назад – мы бы уже имели мощную базу для развития государства.

«Референдум еще можно провести и это кардинально повернет переговорный процесс в нашу пользу. Чем дольше мы оттягиваем серьезный разговор с собственным народом о будущем страны, тем больше обостряем уже существующие проблемы», - подчеркнул Виктор Балога.