Более двух третей украинцев поддерживают переговоры с Путиным по Донбассу - опрос

Более половины украинцев поддерживают процесс разведения на Донбассе.

Более двух третей опрошенных украинцев - 75% - поддерживают переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС, которые были представлены на пресс-конференции.

В частности, у респондентов спросили, как они относятся к первым решениям и предложениям президента Зеленского.

Так, 75% опрошенных украинский ответили, что поддерживают инициирование переговоров с президентом Российской Федерации для разрешения конфликта на Донбассе. В то же время, 15,1% не поддерживают, а 2,6% ответили, что им безразлично, еще 7,3% затруднились ответить.

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При этом 59,2% респондентов поддерживают решение по отводу войск от линии разграничения, 25,6% - не поддерживают, 1,6% - безразлично относятся к этому, 13,6% - затруднились ответить.

Отдельно социологи спросили, какие должны быть первоочередные действия Зеленского и его команды.

Так, 73,7% считают, что должно быть прекращение огня на Донбассе. В то же время шаги по возвращению Крыма поддерживают 13,1%. «За» налаживание сотрудничества с Россией выступают 4,6% опрошенных.

Вместе с тем, укрепление украинской армии поддерживает 8,8%, объединение страны - 9,9%.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.