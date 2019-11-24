В МИД отреагировали на гибель украинского моряка в Кельтском море

Украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что консул установил контакт с судовладельцем и полицией в связи с гибелью украинского моряка в Кельтском море.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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В частности, он подтвердил смерть украинского моряка на борту сухогруза в Кельтском море.

"В связи с этим трагическим случаем консул безотлагательно установил контакт с судовладельцем, агентом судна, крюинговым агентством, а также полицией. Консул обеспечивает необходимые в такой ситуации меры", - сообщил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море.

В связи с инцидентом судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

«Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом», - отметили в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль».