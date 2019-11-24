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Госдеп: отношения между Москвой и Вашингтоном зависят от соблюдения Кремлем "Минска"

08:55, 24 ноября 2019
Политика
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Вашингтон напомнил России о важности "Минска" / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Госдепа США, стороны обсудили вопросы региональной политики и двухсторонних отношений. В частности, вызовы международной безопасности, связанные с КНДР и Сирией, а также вопросы борьбы с терроризмом.

Заместитель госсекретаря США напомнил Лаврову о важности Минских соглашений.

«Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших [американских] демократических процессов», – говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы в процессе реализации Минских соглашений и ожидают "значимых шагов" от России на саммите "нормандской четверки".

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Теги: #США#Россия#Минские соглашения