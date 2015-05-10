Помощники боевиков из "ДНР" добровольно сдались милиции

На Донетчине двое участников незаконных вооруженных формирований добровольно пришли в милицию, сообщает ГУМВД Украины в Донецкой области.

Согласно Уголовному кодексу Украины (ч.6 ст. 260), фигуранты будут освобождены от наказания, если их участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях не привело к тяжелым последствиям, отмечают правоохранители.

По их информации, оба мужчины - жители Волновахского района, в возрасте 32 и 40 лет. До января этого года они работали в исправительной колонии, расположенной на оккупированной территории, где осуществляли охрану осужденных под руководством боевиков.

Читайте такжеБоевики заставляют жителей оккупированных территорий покидать дома и оставлять имущество«Законом предусмотрено суровое наказание за пособничество или сотрудничество с террористами так называемой ДНР. Единственный способ спастись от тюрьмы – это добровольно выйти из незаконного формирования и написать чистосердечное признание в милицию. Если эти мужчины не участвовали в вооруженных нападениях, не причастны к похищению, ранению или гибели людей, в таком случае по отношению к ним будет принято решение об освобождении от уголовной ответственности», - сообщил начальник управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Донецкой области Артем Кисько.