Если изнасиловал, то сложит мандат - Зеленский о депутате Иванисове

Президент напомнил, что из фракции "Слуга народа" недавно были исключены два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заставит сложить мандат народного депутата из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, если подтвердятся факты его причастности к изнасилованию.

Об этом он сообщил журналистам в Очакове после осмотра возвращенных в Украину трех захваченных в 2018 году Россией украинских кораблей.

«По поводу одного из депутатов партии «Слуга народа» я прочитал, что там есть скандал. Я хочу вам сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, и я хочу разобраться – фейк это, или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, то завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии «Слуга народа», - заявил он.

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Президент напомнил, что из фракции "Слуга народа" недавно были исключены два человека.

«Вы знаете, что уже два человека мы отправили. (Иванисов – УНИАН) будет, наверное, третьим человеком, если он причастен. И будет он наказан, если это правда, что были почищены данные. Поскольку вы знаете, что всех людей в партию «Слуга народа» мы брали из народа. Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности их проверяла, и МВД проверяло. И если данные были почищены, то будет расследование. Это я всем обещаю», - заверил глава государства.

Зеленский также поблагодарил журналистов за предоставленную информацию в отношении этого депутата.

«Мы всегда готовы к очищению, и это правильно. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если хоть кто-то причастен к чему-то криминальному», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами и факт (привлечения к уголовной ответственности Иванисов) подтвердился.

«Но судимость была погашена и считается на данный момент, что лицо не является судимым», - добавил генпрокурор.

Позже в ГПУ уточнили, что "информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной". В настоящее время продолжается соответствующая проверка, результаты которой обещают официально сообщить дополнительно.

По данным издания «Рівне вечірнє», Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала Иванисова повторно.

«По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима», - говорится в сообщении.

Сам Иванисов эти факты отрицает, и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.