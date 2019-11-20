Россия в течение года должна ответить на иск Украины – суд ООН

8 ноября суд ООН в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в рассмотрении иска Украины к РФ.

Международный суд Организации Объединенных Наций установил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года подать контрмеморандум по делу о нарушении двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщается на сайте суда от 19 ноября.

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В сообщении отмечается, что, согласно решению от 8 ноября, Международный суд ООН «установил 8 декабря 2020 года предельным сроком для представления контрмеморандума по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России)».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму – в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что суд ООН в 2022 году должен начать рассмотрение по существу иска Украины против России о нарушении двух конвенций.