Суд ООН рассмотрит по существу иск Украины против России в 2022 году

Окончательное решение суда о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации ожидается в 2022-м или в начале 2023 года.

Международный суд ООН в 2022 году должен начать рассмотрение по существу иска Украины к России о нарушении двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как передает корреспондент УНИАН, об на брифинге сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, если подсчитывать, согласно установившейся практике Международного суда ООН, то к декабрю следующего года Россия должна подать большой объем документов в суд. "После того суд должен предоставить нам право на изучение, на реакцию на эти документы. Как правило, это три-четыре месяца", - сказала Зеркаль и не исключила, что может быть и до полугода.

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"После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции Российской Федерации на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - подчеркнула она.

Как сказала Зеркаль, дело по существу будет слушаться в 2022 году, а точную дату определит суд.

"Он должен изучить доказательства всех дел, все тома, и после этого они, в принципе, выходят уже на слушания с пониманием того, что они хотят дополнительно выразить от сторон, то есть, у них уже есть какое-то видение, каким может быть решение, и уже стороны во время устных слушаний добавляют интересующую суд информацию, или раскрывают ее еще дополнительно", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - соответственно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что к Рождественским каникулам суд решит все процедурные моменты по рассмотрению дела по существу.