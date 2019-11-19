Зеленский подтвердил "рестарт" отношений между Украиной и Чехией

Глава государства подчеркнул, что впервые за 10 лет глава правительства Чешской Республики прибыл в Украину с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об рестарт отношений и возобновлении политического диалога на высшем межправительственном уровне между Украиной и Чехией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабішем пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеУкраина и Чехия расширяют военно-техническое сотрудничество

Зеленский отметил, что впервые за 10 лет руководитель правительства Чешской Республики прибыл в Украину с официальным визитом.

«Сегодня наши страны возобновляют политический диалог на высшем межправительственном уровне», - отметил он.

Глава Украинского государства назвал свои переговоры с главой правительства Чехии предметными и насыщенными.

«Когда мы говорим о рестарте (отношений - УНИАН) - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд и наша встреча она сама говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами», - заявил президент Украины.

«Позиция господина премьер-министра (Чехии - УНИАН) - Крым и Донбасс - это Украина и на этом мы можем поставить точку. Это позиция Чехии к гражданам Украины и к нашему суверенитету», - отметил Зеленский.

«Что касается перспектив наших отношений. Во-первых, сегодня здесь украинско-чешский форум. Мне кажется, что главное в любых отношениях - это то, что они должны быть экономически выгодными для обеих стран. Сегодня в Украине около 200 представителей чешского бизнеса в Украине. Значительную часть нашего разговора мы уделили тому, что должна делать украинская сторона, чтобы увеличивать открытие чешских предприятий в Украине и увеличить инвестиции чешского капитала в Украину. Это защита инвестиций и уважение в бизнес-отношениях», - добавил он.

Напомним, на совместной с президентом Зеленским пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабіш заявил о перезагрузке отношений с Украиной.

"Я очень рад, что я здесь, что через десять лет в Украину наконец наведался чешский премьер. И я считаю этот визит очень важным. Я бы даже назвал это неким перезапуском наших взаимоотношений", - сказал Бабіш.