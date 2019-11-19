Премьер Чехии заявил о перезапуске отношений с Украиной

Глава чешского правительства считает, что отношения между Украиной и Чехией были в определенной степени "запущены" и теперь пришла пора менять ситуацию.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о перезапуске отношений с Украиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Глава чешского правительства сказал, что первая встреча с Зеленским состоялась в сентябре в Нью-Йорке, на которой обсуждались двусторонние отношения.

"Я очень рад, что я здесь, что через десять лет Украину наконец посетил чешский премьер. И я считаю этот визит очень важным. Я бы даже назвал это определенным перезапуском наших взаимоотношений", - сказал Бабиш.

При этом он отметил, что в Украину из Европы не очень много премьеров приезжало. По его словам, связи с Украиной были "запущены", и что пришла пора "это менять".

Бабиш добавил, что приход к власти в Украине нового президента и молодого правительства – это то время, когда надо налаживать отношения.

Он сказал, что в Украине работает 220 чешских фирм и вместе с ним в Украину прибыла большая делегация предпринимателей с конкретными предложениями по инвестициям.

"Поэтому я собственно и говорю об определенном небольшом рестарте отношений. Я убежден, что мы будем чаще видеться и доводить до конца те вещи, о которых мы сегодня говорили", - добавил он.