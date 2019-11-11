Ляшко здесь ни при чем: Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабмине
Андрей Герус объяснил причины своего увольнения с должности представителя президента в Кабмине. По его словам, из-за депутатской деятельности он не имел возможности посещать заседания правительства.
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«С конца августа я не посетил ни одного заседания Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функций представителя президента в Кабмине.
Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно-конспирологические версии, в частности, связанные с инцидентом (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля. (Олег Ляшко - ред.), это действительно весело», – написал он в Facebook.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.
Ранее бывший народный депутат Олег Ляшко устроил драку с нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
Видео происшествия опубликовал на своей странице в Facebook сам Ляшко.