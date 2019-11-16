Возвращение украинских кораблей: у Зеленского заявили, что процесс на завершающем этапе

Соответствующее заявление сделал помощник президента Украины Андрей Ермак

Процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, пишет НВ.

Читайте такжеСтало известно, на каком этапе находятся переговоры с РФ о возвращении украинских кораблей«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдового буксира «Яны Капу» (A947) должно состояться до встречи в «нормандском формате».

В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.