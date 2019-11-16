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Возвращение украинских кораблей: у Зеленского заявили, что процесс на завершающем этапе

23:29, 16 ноября 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, пишет НВ.

Читайте такжеСтало известно, на каком этапе находятся переговоры с РФ о возвращении украинских кораблей«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдового буксира «Яны Капу» (A947) должно состояться до встречи в «нормандском формате».

В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.

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Теги: #Керченский пролив#украинские корабли в Крыму