Россия согласилась вернуть захваченные в Керченском проливе корабли - росСМИ

По данным российского издания, вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря.

Россия согласилась вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на свой источник.

По его данным, сейчас стороны согласовывают место и время передачи трех кораблей. Вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря.

Два информированных источника подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" Украине. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

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По словам источников, возврат судов произойдет в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные, останутся в России.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года.