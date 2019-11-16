Милованов рассказал, как курил марихуану в США во время написания диссертации

Как отметил министр, его не впечатлило употребление марихуаны.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что во время пребывания в Соединенных Штатах Америки и написания диссертации пробовал марихуану.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

Читайте также"Я не фан": Саакашвили рассказал, как в студенческие годы пробовал марихуануНа вопрос, употреблял ли он наркотики, министр заявил, что в Украине нет, а вот в США он курил марихуану.

«Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете.... А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты – они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали... Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию», – отметил Милованов.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

«Оно как-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю – что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака. Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью», – заявил Милованов.

Как ранее сообщал УНИАН, во Франции одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.