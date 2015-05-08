Балога: если бы эвакуацией из Непала занимался МИД, это стоило бы в десять раз дешевле

Билеты на рейсовые самолеты из Катманду в Киев были в наличии все это время по цене 500 долларов. Мы эвакуировали 76 человек и правительство выделило на это около 300 000 долларов. Вывоз наших граждан рейсовыми самолетами стоил бы бюджету около 38 000 долларов. Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

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Он уверен, что если бы эвакуацией занимался МИД, это стоило бы в 10 раз дешевле. И такая разница в стоимости операции – это исключительная ответственность премьер-министра.

«Когда речь идет о спасении людей, деньги не имеют значения. Но не тогда, когда они сознательно транжирятся, потому что кому-то захотелось «спасать людей» с размахом арабского шейха. Потому что это те средства, которые мы выпрашиваем со всего мира, жалуемся как нам тяжело, а потом сами же ими разбрасываемся. Как думаете – это способствует усилению доверия к Украине?», - отметил Виктор Балога.