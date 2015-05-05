Депутат: В спасательные экспедиции ГСЧС должны ездить специалисты, а не инструкторы по йоге
В спасательные экспедиции Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям никогда не ездили сотрудники ведомства, которые занимали должность выше главного специалиста или начальника отдела.
Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.
«Журналисты спрашивают, требуется ли присутствие руководства ГСЧС в операциях по эвакуации наших граждан из-за рубежа. Скажу так. В период, когда я возглавлял МЧС, мы забирали наших граждан и из Ливии, и из Сирии, и из Сектора Газа, и с Российской Федерации. Видели ли вы хотя бы раз министра Балогу в составе спасательной экспедиции? Было хотя бы раз так, что у нас сломался самолет, или мы куда-то опоздали, кого-то откуда-то не забрали, поставили в неудобную ситуацию наших дипломатов? Ответ на все эти вопросы один – нет, такого не было», - сказал он.
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Балога убежден, что задача министра, как руководителя службы – руководить и координировать, а «когда он занимается не своей работой, возникают такие ситуации, как сейчас в Непале».
«Более того, никогда в спасательные экспедиции МЧС не ездил никто выше главного специалиста, начальника отдела. Другими словами – специалисты, кадровые спасатели, а не начальство, политическое руководство. Координацию на месте осуществляли специалисты Мобильного спасательного центр ГСЧС, а не чьи-то родственники, или тем более - инструкторы по йоге», - отметил политик.