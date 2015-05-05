Депутат: В спасательные экспедиции ГСЧС должны ездить специалисты, а не инструкторы по йоге

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

«Журналисты спрашивают, требуется ли присутствие руководства ГСЧС в операциях по эвакуации наших граждан из-за рубежа. Скажу так. В период, когда я возглавлял МЧС, мы забирали наших граждан и из Ливии, и из Сирии, и из Сектора Газа, и с Российской Федерации. Видели ли вы хотя бы раз министра Балогу в составе спасательной экспедиции? Было хотя бы раз так, что у нас сломался самолет, или мы куда-то опоздали, кого-то откуда-то не забрали, поставили в неудобную ситуацию наших дипломатов? Ответ на все эти вопросы один – нет, такого не было», - сказал он.

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Балога убежден, что задача министра, как руководителя службы – руководить и координировать, а «когда он занимается не своей работой, возникают такие ситуации, как сейчас в Непале».

«Более того, никогда в спасательные экспедиции МЧС не ездил никто выше главного специалиста, начальника отдела. Другими словами – специалисты, кадровые спасатели, а не начальство, политическое руководство. Координацию на месте осуществляли специалисты Мобильного спасательного центр ГСЧС, а не чьи-то родственники, или тем более - инструкторы по йоге», - отметил политик.