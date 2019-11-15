Давление и шантаж Венгрии не пройдет, но Украина готова к равноправным переговорам – МИД

В МИД призывают международных партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, и учесть, что законы об образовании и о государственном языке не будут отменены.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что давление и шантаж Венгрии не пройдет, но Украина готова договариваться.

Об этом Боднар сказал в интервью изданию "Сегодня".

В частности, у него спросили, есть ли у Украины план Б", если Венгрия не разблокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, даже когда Верховная Рада имплементирует последнюю рекомендацию Венецианской комиссии относительно обеспечения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Боднар сказал, что отношения с НАТО для Украины являются стратегическими.

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"Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые оговорки и замечания мы стараемся учитывать, но не политизированные. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это так же декларируем и нашим партнерам по НАТО о том, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не поступаться национальными интересами. Если риторика Будапешта возвращается к 2017 году, что мы должны что-то отменить, это не работает. И мы так же призываем наших партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, которая, несмотря на вооруженную агрессию России, становится еще сильнее. Конечно, давление и шантаж не пройдет. Мы готовы продолжать равноправные переговоры, готовы договариваться", - заявил Боднар.

Дипломат добавил, что в Украине венгерское национальное меньшинство никто в правах не ограничивает.

«А те возможности, которые создаются новым законом об образовании, наоборот, их расширяют. Создается возможность украинцам венгерского происхождения изучать украинский язык, быть более интегрированными, иметь больше возможностей для трудоустройства, учебы, работы, чтобы реализовывать себя не только в той части Украины, где они проживают, но и в более широком контексте», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Это положение вызвало возмущение в Венгрии, которая блокировала проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

30 октября стало известно, что Венгрия заветировала совместное заявление от Североатлантического совета НАТО в рамках Комиссии Украина-НАТО по Украине. Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна за заявление, поскольку документ не обязывал официальный Киев вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых его «лишили».

Как известно, для принятия решений в Альянсе должен быть консенсус всех 29 стран-членов, в том числе согласие Венгрии.

31 октября по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО было принято совместное заявление. В частности, украинская власть в заявлении задекларировала обязательства выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно сбалансирования языковой статьи закона об образовании. Глава МИД Венгрии пояснил, что вето с совместного заявления Комиссии Украина-НАТО было снято в последний момент. Сийярто отметил, что в документе учли предложение Венгрии относительно прав представителей венгерского меньшинства в сфере образования.