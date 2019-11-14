Дело MH17: JIT опубликовала "прослушки", в которых фигурируют Шойгу и Сурков

Согласно опубликованным переговорам, вторжение контролировалось Москвой как в военном смысле (направляли военных и оружие через ФСБ и ГРУ), так и в политическом (направляли из Москвы руководителей для так называемых «ДНР» и «ЛНР»).

В четверг, 14 ноября, совместная следственная группа (JIT) опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает The Insider.

Согласно опубликованным переговорам, вторжение контролировалось Москвой как в военном смысле (направляли военных и оружие через ФСБ и ГРУ), так и в политическом (направляли из Москвы руководителей для так называемых «ДНР» и «ЛНР»).

«Влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в «ДНР». В июле 2014 года руководство «ДНР» практически ежедневно созванивалось с представителями России… Разговоры происходили, в основном, посредством телефонных аппаратов, предоставленных ФСБ», - говорится в сообщении JIT.

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В следственной группе утверждают, что все это играет важную роль в контексте того, как в «ДНР» появился «Бук», из которого сбили «Боинг».

Влияние Кремля на процессы в «ДНР» подтверждается множеством перехватов. К примеру, публикуется перехват разговора главаря «Совмина ДНР» Александра Бородая от 3 июля 2014 года, в котором он говорит:

«Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все», - заявляет Бородай.

Кстати, из одного перехвата следует, что Бородай был не рад тому, что Кремль поручил ему стать главой «ДНР»:

- Значит, у нас тут, бл**ь, «о**енное мероприятие», в кавычках, государственной важности. Будем сегодня правительство ставить. Значит к тебе следующее указание, совет - вы сидите, тихонечко, не высовываетесь, если тебе звонят за комментариями, говоришь, что поддерживаешь. Мне, бл**ь, сюрприз устроил город Москва, размером, бл**ь, е**нный карась. Ты знаешь, кто будет премьер министром у нас, Серег?

- Не важно.

- Мне важно, бл**ь. Потому что это я буду, бл**ь! А я, бл**ь, е**л это всё!

В другом разговоре, в начале июля 2014 года, боевик с позывным «Монгол» сообщает коменданту Макеевки, что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу», уточняя, что эти люди «выкидывают на**й местных полевых командиров из подразделений», а «москвичи» примут командование.

JIT также публикует фрагмент эпичного разговора между боевиком «Монголом» и «Шерифом», состоявшегося 18 июля 2014 года:

- И мы сегодня... напрямую... уже неделя... все… в Москву, и назад мы получаем команды.

- И я тоже получаю команду из Москвы. То же самое.

- Но у вас, у вас, у вас ФСБ? Да?

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- Да.

- У нас ГРУ. Вот и все отличие.

- Я об этом знаю прекрасно.

JIT отмечает, что чаще всего боевики обсуждали с Кремлем вопросы по шифрованной связи, предоставленной ФСБ. Проблема в том, что саму шифрованную связь они обсуждали по обычной.

Также, по данным следственной группы, ключевые фигуры в «ДНР» регулярно перезванивались с «серией» телефонных номеров, в которых первые девять цифр были одинаковыми, отличались только последние две цифры.

Ряд звонков дает представление о том, как происходило политическое управление из Кремля. К примеру, в разговоре Владислава Суркова с Александром Бородаем (которого поставили на пост главаря «ДНР»), путинский советник дает распоряжения о том, как должны быть устроены силовые структуры в «ДНР».

Как сообщал УНИАН, Нидерланды в попытке дополнительно изучить роль Украины в катастрофе MH17 не ставят под сомнения выводы Совместной следственной группы (JIT).