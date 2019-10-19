Нидерланды не ставят под сомнения выводы JIT по делу MH17 - Кулеба

Кулеба объяснил желание Нидерландов расследовать роль Украины в катастрофе.

Нидерланды в попытке дополнительно изучить роль Украины в катастрофе MH17 не ставят под сомнения выводы Совместной следственной группы (JIT).

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

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В частности, Кулеба назвал "печальной" внутреннюю политику в Нидерландах.

"Я знаю, я консультировался с коллегами, то, что сейчас происходит в Нидерландах (дополнительное расследование роли Украины в катастрофе MH17, - ред. ), является внутриполитической историей, но она не ставит под сомнение те выводы совместной следственной группы, которые уже были сделаны, о том, кто виноват в сбивании самолета, как это произошло", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах хотят изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17. Депутаты местного парламента заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы.

Позже стало известно, что Нидерланды проведут расследование по "закрытию неба" на Донбассе. Министр иностранных дел страны Стеф Блок отметил, что Украина гарантировала всестороннее сотрудничество в данном расследовании.